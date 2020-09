L'application téléphone de Google s'ouvre aux mobiles non Pixel, avec un bel ajout en prime

Si pour l'utilisateur l'intérêt de cette nouveauté est évident, pour les entreprises et administrations il s'agit d'augmenter le taux de réponse lorsque des appels sont émis à l'intention d'un client. Un appel identifié, et, a fortiori, vérifié par un tiers (en l'occurrence Google), aura nettement plus de chance d'aboutir à un échange téléphonique de vive voix.

Comme le précise 9to5Google, l'application Google Phone est d'ores et déjà proposée par défaut sur les appareils équipés d'Android One et Go, mais sera bientôt disponible auprès de nombreux autres smartphones Android via son entrée sur le Play Store. Google restreindra néanmoins dans un premier temps son application à une sélection limitée d'appareils sous Android 9 Pie ou plus récents. Parmi ces smartphones, les principaux flagships de LG (qui ne commercialise plus de smartphones en France) et de Samsung.

Les appels vérifiés arriveront pour leur part d'abord aux États-Unis, au Mexique, au Brésil, en Inde et en Espagne, avant d'atteindre d'autres contrées… Dont les nôtres.