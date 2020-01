L'application Google Phone pourrait ajouter nativement l'enregistrement automatique de vos appels

Trois lignes de code qui changent la donne

Source : XDA Developers

Celle-ci permettrait simplement d'appuyer sur un bouton pendant un appel téléphonique pour l'enregistrer, semble indiquer le démontage APK d'une mise à jour récente découverte par le site.Les applications Google sont régulièrement mises à jour avec de nouvelles fonctionnalités... sauf Google Phone. L'application, qui permet de passer des appels sur les appareils Android One, les Pixels et certains smartphones Xiaomi, pourrait toutefois intégrer une option d'enregistrement très prochainement.XDA affirme ainsi avoir découvert, dans une mise à jour (version 43.0.289191107) déployée sur le Pixel 4 mardi 14 janvier, trois lignes de code faisant référence à cette possibilité :Il était auparavant possible d'enregistrer les conversations jusqu'à la version 9.0 Pie d'Android.