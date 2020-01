Google : une fonction "Watchlist" pour retrouver ses films et séries sauvegardés

Une nouvelle fonction Watchlist dans Google Search

Source : 9to5Google

Jamais en manque d'idées, Google vient d'ajouter une nouvelle fonctionnalité à son moteur de recherche. Cette dernière s'adresse particulièrement à tous les nombreux fans de films et de séries, et est actuellement déployée sur la version web mobile de Google, ainsi que sur l'application iOS et Android.Ainsi, lorsque l'on recherche un film ou une série, on pourra bientôt voir apparaître de nouveaux boutons, permettant d'ajouter le contenu en question à une Watchlist, ou simplement indiquer à Google que celui-ci a déjà été visionné.De cette manière, on pourra retrouver très facilement les films et séries à voir (dans sa Watchlist donc), mais Google pourra proposer également de regarder le contenu directement sur YouTube, si ce dernier est disponible, et invitera même les internautes à acheter des billets de cinéma si le film en question est encore en salles.