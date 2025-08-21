Ce qui distingue Proton VPN de la concurrence, c’est son approche intransigeante de la confidentialité. Basé en Suisse, il bénéficie de lois strictes en matière de vie privée qui le mettent à l’abri des pressions internationales. Contrairement à d’autres services, Proton VPN n’enregistre aucun log et ne conserve aucune trace de vos activités en ligne.

Pour renforcer encore cette transparence, son code est entièrement open source et soumis à des audits indépendants réguliers. En clair : tout le monde peut vérifier son sérieux et la robustesse de son infrastructure. C’est cette exigence qui lui a valu la note de 9,7/10 par nos experts cybersécurité.