Dans un monde où la surveillance numérique et les cyberattaques se multiplient, il devient essentiel de protéger ses données personnelles. C’est là que Proton VPN, né en Suisse et conçu par les créateurs de ProtonMail, fait toute la différence.
Transparent, open source et audité, il s’impose comme l’un des VPN les plus fiables au monde. Aujourd’hui, son offre la plus complète, Proton VPN , est proposée à prix cassé : seulement 3,59 €/mois pour deux ans, soit une réduction massive de près de 64 %.
Pourquoi Clubic recommande Proton VPN ?
- Basé en Suisse avec lois strictes
- Code open source et audité
- Aucune conservation des données
Proton VPN : une sécurité qui inspire confiance
Ce qui distingue Proton VPN de la concurrence, c’est son approche intransigeante de la confidentialité. Basé en Suisse, il bénéficie de lois strictes en matière de vie privée qui le mettent à l’abri des pressions internationales. Contrairement à d’autres services, Proton VPN n’enregistre aucun log et ne conserve aucune trace de vos activités en ligne.
Pour renforcer encore cette transparence, son code est entièrement open source et soumis à des audits indépendants réguliers. En clair : tout le monde peut vérifier son sérieux et la robustesse de son infrastructure. C’est cette exigence qui lui a valu la note de 9,7/10 par nos experts cybersécurité.
Une expérience fluide et sans limite
Mais Proton VPN n’est pas seulement un gage de sécurité : il offre aussi une expérience utilisateur haut de gamme. Avec plus de 13 000 serveurs dans 122 pays, la navigation reste rapide et stable, même pour les usages les plus gourmands. Que ce soit pour contourner les restrictions géographiques, regarder Netflix ou Disney+ depuis l’étranger, ou simplement profiter d’un débit optimal, Proton VPN répond présent.
La technologie Secure Core, propre à Proton, ajoute une couche supplémentaire de protection : avant d’atteindre Internet, votre trafic passe par plusieurs serveurs sécurisés situés dans des pays neutres. Résultat : même en cas d’attaque ciblée, il devient quasi impossible de remonter jusqu’à vous.
Le service qui permet jusqu'à 10 connexions simultanées est disponible sur tous les systèmes (Windows, macOS, Linux, Android, iOS) et même sur les Smart TV ou box. Une seule application suffit pour protéger l’ensemble de vos appareils.
Proton VPN est en ce moment affiché à seulement 86,11 €, soit 3,59 €/mois pour 24 mois d'engagement. Et si vous hésitez encore, sachez que vous disposez d’une garantie de remboursement de 30 jours pour tester le service en toute sérénité.