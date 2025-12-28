Proton VPN lance une offre exceptionnelle de fin d’année avec 75 % de réduction sur son abonnement VPN Plus. Un service reconnu pour sa confidentialité, ses vitesses ultra-rapides et sa juridiction suisse, idéal pour naviguer en toute sécurité, débloquer le streaming et protéger jusqu’à 10 appareils.
Pourquoi un VPN est devenu indispensable aujourd’hui
Entre la multiplication des cyberattaques, le traçage publicitaire omniprésent et les restrictions géographiques sur les contenus, protéger sa connexion Internet n’est plus une option. Que vous utilisiez un Wi-Fi public, que vous regardiez des plateformes de streaming étrangères ou que vous téléchargiez des fichiers, votre adresse IP et vos données personnelles sont constamment exposées.
C’est dans ce contexte que Proton VPN s’impose comme une référence. Développé par l’équipe derrière Proton Mail, ce VPN mise sur une approche transparente, sécurisée et respectueuse de la vie privée. Et bonne nouvelle : grâce à l’offre de fin d’année à –75 %, il devient enfin accessible au plus grand nombre.
Trois bonnes raisons de choisir Proton VPN Plus
- Confidentialité maximale garantie : Proton VPN est open source, audité publiquement et applique une politique stricte de non-journalisation. Aucune donnée de navigation, aucune adresse IP n’est conservée.
- Des performances parmi les plus rapides du marché : grâce à ses serveurs 10 Gbit/s et à la technologie VPN Accelerator, Proton VPN offre des connexions jusqu’à 4 fois plus rapides, idéales pour le streaming, le gaming et le téléchargement.
- Une protection complète sur tous vos appareils : un seul abonnement permet de protéger jusqu’à 10 appareils : ordinateur, smartphone, tablette, navigateur… sur tous les systèmes.
Proton VPN Plus : une offre premium pensée pour un usage réel
L’abonnement Proton VPN Plus ne se contente pas de masquer votre adresse IP. Il propose un ensemble de fonctionnalités avancées pensées pour une utilisation quotidienne fluide et sécurisée.
Vous bénéficiez d’un accès à plus de 15 000 serveurs répartis dans plus de 120 pays, ce qui permet de contourner facilement les restrictions géographiques et la censure. Les plateformes de streaming comme Netflix, Disney+, Hulu ou Prime Video sont accessibles sans ralentissement, avec un streaming fluide et stable.
Côté sécurité, Proton VPN utilise un chiffrement avancé AES-256 ou ChaCha20, protège contre les logiciels malveillants et bloque les publicités et traqueurs grâce à NetShield. Les amateurs de téléchargement apprécieront le P2P rapide, le Double Hop, le split tunneling et les connexions LAN sécurisées.
Le tout est pilotable via une application simple à configurer : abonnement, téléchargement, puis connexion en un clic.
- storage16838 serveurs
- language127 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus sécurisé
Offre de fin d’année Proton VPN : –75 % de réduction
Habituellement proposé à 9,99 € par mois, l’abonnement Proton VPN Plus bénéficie actuellement d’une réduction massive de 75 % dans le cadre de l’offre de fin d’année.
Prix promo : 2,49 € / mois
Économie totale : 180 € sur 24 mois
La facturation s’élève à 59,76 € pour les 24 premiers mois, puis l’abonnement est renouvelé à 83,88 € par an. À ce niveau de sécurité, de transparence et de performances, le rapport qualité-prix est tout simplement l’un des meilleurs du marché.
Cette offre est limitée dans le temps et réservée à la période de fin d’année.
✅ Notre avis sur Proton VPN
Proton VPN coche toutes les cases : sécurité irréprochable, vitesse élevée, transparence totale et respect de la vie privée grâce à sa juridiction suisse. L’offre actuelle à –75 % rend ce VPN premium enfin accessible, sans compromis. Si vous cherchez un VPN fiable, audité et performant pour protéger vos données et accéder librement à Internet, c’est clairement l’un des meilleurs choix du moment.
Quelle est la différence entre Proton VPN gratuit et Proton VPN Plus ?
La version gratuite de Proton VPN offre une protection de base, mais avec des limitations de vitesse et de serveurs. Proton VPN Plus donne accès à plus de 15 000 serveurs dans 120 pays, aux vitesses maximales, au streaming, au bloqueur de publicités et aux fonctionnalités avancées comme le VPN Accelerator et le Double Hop.
Pourquoi la juridiction suisse est-elle un avantage ?
Proton VPN est basé en Suisse, un pays reconnu pour ses lois strictes en matière de protection de la vie privée. Cela signifie que vos données ne sont pas soumises aux législations intrusives de surveillance internationale, renforçant considérablement votre anonymat en ligne.
Proton VPN ralentit-il la connexion Internet ?
Non. Grâce à ses serveurs 10 Gbit/s et à la technologie VPN Accelerator, Proton VPN peut même améliorer la stabilité et la vitesse de connexion sur certains réseaux. Les performances sont optimisées pour le streaming, le gaming et le téléchargement.