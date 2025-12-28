L’abonnement Proton VPN Plus ne se contente pas de masquer votre adresse IP. Il propose un ensemble de fonctionnalités avancées pensées pour une utilisation quotidienne fluide et sécurisée.

Vous bénéficiez d’un accès à plus de 15 000 serveurs répartis dans plus de 120 pays, ce qui permet de contourner facilement les restrictions géographiques et la censure. Les plateformes de streaming comme Netflix, Disney+, Hulu ou Prime Video sont accessibles sans ralentissement, avec un streaming fluide et stable.

Côté sécurité, Proton VPN utilise un chiffrement avancé AES-256 ou ChaCha20, protège contre les logiciels malveillants et bloque les publicités et traqueurs grâce à NetShield. Les amateurs de téléchargement apprécieront le P2P rapide, le Double Hop, le split tunneling et les connexions LAN sécurisées.

Le tout est pilotable via une application simple à configurer : abonnement, téléchargement, puis connexion en un clic.