Pendant les fêtes, nos habitudes changent. On voyage, on se connecte chez la famille, dans les trains, dans les hôtels, sur des Wi-Fi publics. On télécharge, on joue en ligne plus longtemps, on met à jour les consoles reçues à Noël, on synchronise des montagnes de photos.

Et au milieu de tout ça, un petit doute s’installe parfois : Qui voit ce que je fais en ligne ? Ma connexion est-elle vraiment sécurisée ? Pourquoi ma partie lag alors que tout allait bien hier ? C’est souvent à ce moment-là qu’on commence à se renseigner sur les VPN… et qu’on tombe sur CyberGhost.