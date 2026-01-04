Se protéger en ligne, contourner les blocages géographiques, sécuriser le Wi-Fi public, profiter du streaming à l’étranger ou jouer sans lag : le VPN s’est imposé comme un outil du quotidien. Bonne nouvelle pour ce début d’année, plusieurs services parmi les plus fiables du marché affichent des prix très bas. Voici notre sélection des 4 meilleures offres VPN du moment.
Pourquoi 2026 est l’année où l’on arrête de naviguer sans protection ?
On s’est longtemps dit que le VPN était un gadget réservé aux “geeks”. Puis les usages ont changé. Nous nous connectons partout, tout le temps, sur plusieurs appareils à la fois. Nous travaillons à distance, nous voyageons, nous utilisons des Wi-Fi publics, nous stockons nos données personnelles en ligne.
C’est à ce moment-là que la bonne résolution prend tout son sens : chiffrer sa connexion et protéger sa vie privée. Non pas pour faire des choses illégales, mais pour éviter le suivi publicitaire, limiter la collecte de données et sécuriser nos échanges. Et lorsque les services les plus connus alignent promotions et mois offerts, c’est clairement le bon moment pour s’équiper.
1. CyberGhost VPN à 2,03 € par mois : le choix facile pour le streaming et l’utilisation quotidienne
CyberGhost est souvent celui par lequel on commence… et que l’on garde. Pourquoi ? Parce qu’il mise avant tout sur la simplicité. On installe, on clique, ça fonctionne. Les serveurs optimisés pour le streaming et les plateformes vidéo sont clairement identifiés, la connexion reste rapide, et l’interface est accessible même à ceux qui n’ont jamais utilisé de VPN.
À ce tarif, on se retrouve avec un service très complet pour sécuriser le Wi-Fi public, contourner certaines restrictions à l’étranger, protéger ses appareils et naviguer plus sereinement. C’est typiquement le VPN “clé en main” pour 2026.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
- Interface graphique fluide
- Performances et rapport qualité-prix
- Serveurs optimisés pour le streaming et le P2P
- Couverture multiplateforme
- Tarif du forfait mensuel élevé
- Gestion des Smart Rules et des options avancées qui peut impressionner les néophytes
2. Proton VPN à 2,49 € par mois : confidentialité et respect de la vie privée avant tout
Proton est développé par l’équipe derrière Proton Mail, très connue pour son engagement en faveur de la confidentialité en ligne. Le VPN suit cette philosophie : pas d’historique d’activité, infrastructure transparente, sécurité avancée. C’est un service qui attire particulièrement ceux pour qui la protection des données personnelles est la priorité absolue.
À moins de 2,50 € par mois, Proton VPN permet d’accéder à un service premium sans devoir payer les tarifs les plus élevés du marché. Idéal si votre “bonne résolution” consiste surtout à reprendre la main sur vos informations en ligne.
- storage16838 serveurs
- language127 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus sécurisé
- Niveau de sécurité et de confidentialité parmi les plus élevés
- Interface moderne et soignée sur desktop comme sur mobile
- Serveurs optimisés pour le streaming et le P2P
- Protocole Stealth adapté aux réseaux les plus restrictifs
- VPN Accelerator efficace sur les débits
- Tarifs plus élevés que ceux de certains concurrents grand public
- Support technique principalement en anglais, avec des délais de réponse variables
3. ExpressVPN à partir de 3,19 € par mois : le premium qui tombe enfin à un prix attractif
ExpressVPN fait partie des noms les plus connus du secteur. Rapidité, stabilité, compatibilité avec de nombreux appareils et applications, service client efficace : il coche à peu près toutes les cases. Historiquement, son point faible était le prix. C’est précisément ce que vient corriger cette promotion.
Pour celles et ceux qui veulent du haut de gamme, souvent dans un contexte de streaming international, de voyages fréquents ou d’utilisation professionnelle, cette offre devient une opportunité rare de s’abonner à tarif réduit.
- storage3000 serveurs
- language105 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : Gest. mots de passe
- Performances très élevées et stables
- Protocole maison Lightway, rapide et bien intégré
- Couverture multiplateforme parmi les plus larges
- Applications simples, soignées et rapides à prendre en main
- Protection avancée et gestionnaire de mots de passe Keys intégrés aux offres les plus complètes
- Prix plus élevés que la moyenne du marché
- Moins de réglages avancés que certains concurrents, notamment sur macOS
4. NordVPN à 2,99 € par mois : vitesse et sécurité pour streaming et gaming
NordVPN mise beaucoup sur la performance et la sécurité. Débits élevés, nombreux serveurs, fonctionnalités avancées comme le double VPN ou la protection contre les menaces en ligne : il s’adresse aussi bien au grand public qu’aux utilisateurs avancés.
Pour le gaming en ligne ou les téléchargements rapides, sa capacité à conserver une très bonne vitesse fait la différence. Le voir sous la barre des 3 € par mois avec plusieurs mois offerts permet clairement de franchir le pas à moindre coût.
- storage8400 serveurs
- language126 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le réseau Mesh
- Bonnes performances et débits très stables avec NordLynx
- Réseau de serveurs très étendu
- Réseau Mesh pratique pour relier directement ses appareils
- Protection anti-menaces Pro et surveillance Dark Web bien intégrées
- Politique no log vérifiée régulièrement par audit indépendant
- Support 24 h/24 et 7 j/7, avec assistance en français via le chat
- Pas d’indicateur de charge ou de latence par serveur dans l’application
- Interface qui incite fortement à garder le VPN activé en permanence
Quelle offre VPN choisir selon votre profil en 2026 ?
La bonne nouvelle, c’est qu’il n’existe pas “un seul bon choix”, mais plusieurs très bons choix selon vos usages. Si vous voulez un VPN simple, efficace et tourné streaming, CyberGhost est un excellent point d’entrée. Si votre priorité absolue est la confidentialité et l’approche “privacy first”, Proton VPN s’impose naturellement. Si vous cherchez le service premium, compatible partout, ExpressVPN est une valeur sûre. Si vous voulez vitesse maximale et fonctions avancées pour gaming et téléchargement, NordVPN coche les cases.
Le plus important est de ne plus naviguer totalement à découvert. En 2026, protéger ses connexions n’est plus un luxe, c’est une habitude saine.
✅ Avis Clubic : l’année idéale pour passer enfin au VPN
Du côté de la rédaction, cette vague de promotions rend la décision beaucoup plus simple. On parle d’outils qui améliorent réellement le quotidien : navigation sécurisée, streaming depuis l’étranger, connexion protégée en Wi-Fi public, réduction du traçage publicitaire.
Avec des tarifs compris entre 2 et 3 € par mois, parfois avec plusieurs mois offerts, s’équiper n’a jamais été aussi accessible. Si votre bonne résolution de début d’année consiste à mieux protéger votre vie numérique, vous avez devant vous quelques-unes des meilleures offres VPN du moment.
Les meilleurs deals services en ligne de janvier
- 🏆 Cyberghost VPN à 2,03 €/mois pendant 2 ans + 4 mois offerts (-83 %)
- Forfait RED by SFR 80 Go 5G à 7,99 €/mois sans engagement
- B&You Pure Fibre à 23,99 €/mois sans engagement
- 5 To de stockage à vie, pCloud Encryption et pCloud Pass pour 799 € au lieu de 2097 € (-62%)
- Pass Télépéage Ulys formule Classic avec 6 mois offerts
- Antivirus Avast Premium Security à 2,43€/mois pendant 1 an (-60%)
- Antivirus Mac Intego à 2,50 € par mois pendant 1 an (-60%)
- 1minAI, l'accès à vie aux meilleurs IA, à moins de 23 €