On s’est longtemps dit que le VPN était un gadget réservé aux “geeks”. Puis les usages ont changé. Nous nous connectons partout, tout le temps, sur plusieurs appareils à la fois. Nous travaillons à distance, nous voyageons, nous utilisons des Wi-Fi publics, nous stockons nos données personnelles en ligne.

C’est à ce moment-là que la bonne résolution prend tout son sens : chiffrer sa connexion et protéger sa vie privée. Non pas pour faire des choses illégales, mais pour éviter le suivi publicitaire, limiter la collecte de données et sécuriser nos échanges. Et lorsque les services les plus connus alignent promotions et mois offerts, c’est clairement le bon moment pour s’équiper.