Pendant les fêtes, vous êtes souvent en déplacement, sur des réseaux Wi-Fi publics (cafés, gares, hôtels) ou en train de faire des achats en ligne.

Ce comportement augmente les risques inhérents à la sécurité et à la confidentialité :

Piratage des comptes email ou achats via des réseaux non sécurisés

via des réseaux non sécurisés Phishing ciblé avec des faux bons plans ou des messages frauduleux

avec des faux bons plans ou des messages frauduleux Collecte de données personnelles par des sites tiers

Un VPN chiffre votre connexion, masque votre adresse IP et empêche les intrusions ou le monitoring de vos activités. Noté 9,1/10 dans son test sur Clubic, NordVPN va plus loin en proposant désormais une protection anti-phishing intégrée pour votre messagerie, ce qui ajoute une couche de sécurité à vos échanges par email — une dimension particulièrement pertinente à Noël, lorsque les cybercriminels exploitent le volume des messages envoyés pour piéger les utilisateurs.