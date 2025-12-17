Sur les FPS modernes, le matériel ne fait pas tout. Un écran 144 Hz ou une carte graphique dernier cri ne compenseront jamais une connexion instable. Les joueurs le savent : un ping qui fluctue, des micro-coupures ou un routage approximatif suffisent à ruiner une partie.

Avec des jeux massivement joués dès leur sortie, comme Black Ops 7 ou Battlefield 6, les serveurs sont souvent mis à rude épreuve. Aux heures de pointe, certains fournisseurs d’accès appliquent aussi des optimisations ou des priorités qui ne jouent pas toujours en faveur du gaming.

C’est dans ce contexte que le VPN revient dans les discussions entre joueurs.