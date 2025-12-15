Vie privée, sécurité, transparence. Proton VPN Plus est souvent cité comme une référence en matière de protection en ligne, mais son prix pouvait freiner certains utilisateurs. Bonne nouvelle : l’abonnement passe à 2,49 € par mois pendant 24 mois au lieu de 9,99 €, soit une économie de 180 € (-75 %).
La confidentialité en ligne n’est plus un sujet réservé aux experts
Pendant longtemps, la protection de la vie privée sur Internet a été perçue comme une préoccupation marginale, réservée aux profils très techniques. Aujourd’hui, la réalité est différente. Télétravail, réseaux Wi-Fi publics, services bancaires en ligne, plateformes de streaming, stockage cloud… nos usages se sont multipliés, tout comme les risques.
Chaque connexion révèle une adresse IP, une localisation approximative et des habitudes de navigation. Sans protection, ces données peuvent être exploitées, analysées ou revendues. C’est dans ce contexte que le VPN est devenu un outil de base, au même titre qu’un antivirus ou un gestionnaire de mots de passe.
Proton VPN Plus, une approche différente de la protection
Proton VPN Plus ne cherche pas à séduire par des promesses excessives. Le service s’appuie sur une philosophie claire : la confidentialité avant tout. Basé en Suisse, pays reconnu pour ses lois strictes en matière de protection des données, Proton applique une politique de non-conservation des logs particulièrement rigoureuse.
Cette approche se traduit par des choix techniques forts : chiffrement robuste, serveurs sécurisés, code audité, transparence sur le fonctionnement du service. Proton VPN Plus s’adresse ainsi à ceux qui veulent comprendre ce qu’ils utilisent et pourquoi ils l’utilisent.
- storage16838 serveurs
- language127 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus sécurisé
Une expérience pensée pour un usage quotidien, sans complexité
Si Proton VPN Plus met l’accent sur la sécurité, il n’en oublie pas le confort d’utilisation. L’interface est claire, cohérente sur tous les appareils, et ne nécessite pas de connaissances techniques particulières pour être utilisée efficacement.
Une fois activé, le VPN fonctionne en arrière-plan. Il sécurise les connexions sur les réseaux publics, masque l’adresse IP et permet d’accéder à des contenus géo-restreints lors de déplacements. Le service reste discret, mais constamment actif, ce qui correspond parfaitement aux usages modernes.
Concrètement, Proton VPN Plus permet de naviguer avec beaucoup plus de sérénité. Les connexions sensibles, comme l’accès aux emails ou aux services bancaires, sont protégées même sur des réseaux ouverts. Les déplacements à l’étranger deviennent plus simples, avec un accès aux services habituels sans restrictions.
Pour les utilisateurs soucieux de réduire le suivi publicitaire et le profilage, le VPN agit aussi comme une couche de protection supplémentaire. Sans transformer Internet, il le rend plus maîtrisé, plus respectueux de la vie privée.
2,49 € par mois pendant 24 mois, une nouvelle lecture du prix
Proton VPN Plus est habituellement proposé à 9,99 € par mois. À ce tarif, il s’adresse plutôt à un public averti, prêt à investir dans une solution premium. Avec cette offre à 2,49 € par mois pendant 24 mois, le positionnement change radicalement.
La réduction de 75 %, soit 180 € d’économies, rend le service accessible à un public beaucoup plus large. Pour un coût mensuel proche de celui d’un café, il devient possible de bénéficier d’un VPN reconnu pour son sérieux et sa transparence.
✅ Le verdict Clubic concernant Proton VPN Plus
Proton VPN Plus à 2,49 € par mois pendant 24 mois est une offre particulièrement intéressante pour ceux qui cherchent une protection sérieuse, sans compromis sur la confidentialité. La réduction de 75 % change profondément l’accessibilité du service, tout en conservant son ADN premium.
Pour les utilisateurs soucieux de leur vie privée, qui veulent une solution fiable, transparente et pensée pour durer, c’est l’un des meilleurs rapports niveau de protection / prix du moment.
Proton VPN fait partie des services qui ont le plus monté en puissance ces dernières années. Longtemps perçu comme un outil de niche pour les profils les plus exposés, il s’appuie aujourd’hui sur une politique no-log confirmée par audit, une infrastructure Secure Core travaillée et des applications open source bien finies. Grâce à ses récentes optimisations réseau et à son VPN Accelerator, ce service offre désormais des performances comparables à celles des meilleurs VPN du marché, tout en gardant un niveau de confidentialité très au-dessus de la moyenne.
- Niveau de sécurité et de confidentialité parmi les plus élevés
- Interface moderne et soignée sur desktop comme sur mobile
- Serveurs optimisés pour le streaming et le P2P
- Protocole Stealth adapté aux réseaux les plus restrictifs
- VPN Accelerator efficace sur les débits
- Tarifs plus élevés que ceux de certains concurrents grand public
- Support technique principalement en anglais, avec des délais de réponse variables
