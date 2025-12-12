On se connecte au Wi Fi d’un café. On regarde une série en déplacement. On consulte ses mails, son compte bancaire, ses réseaux sociaux. Tout semble normal. Et pourtant, chaque action laisse une trace.

Pour beaucoup, la prise de conscience arrive tard. Après une alerte de sécurité. Après une connexion suspecte. Après un contenu inaccessible à l’étranger. C’est souvent à ce moment précis que le VPN cesse d’être un gadget et devient une nécessité.

Avec ExpressVPN, l’objectif est clair. Redonner à l’utilisateur le contrôle de sa connexion, sans complexité technique, sans réglages interminables.