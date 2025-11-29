Le Black Friday 2025 bat son plein du côté des services en ligne. Et, parmi les offres à ne vraiment pas manquer chez Clubic, celle de Proton pour sa solution Proton VPN Plus figure en très bonne place.
Un VPN performant à petit prix ? Vous avez la main en ce Black Friday 2025, avec la suite Proton VPN Plus disponible à seulement 2,49€/mois pour l'occasion.
Avec la réduction de -75% proposée par Proton pour ce Black Friday 2025, votre abonnement, qui plus est sur les prochains 24 mois est vraiment peu onéreux. Cela, comparé au prix de la souscription, fixée à 9,99€.
Proton récompense la fidélité, avec un renouvellement potentiel à seulement 6,66€/mois, soit 3€ de moins, chaque mois, que le prix au mois. La TVA est comprise dans ces prix, tout comme un accès au service client de Proton, joignable 24/7 par chat en direct. Comptez aussi sur 30 jours de garantie satisfait ou remboursé.
Les points forts de Proton VPN :
- Excellent VPN clouding, gaming, streaming
- Serveurs SecureCore inclus
- Jusqu'à 10 appareils simultanément connectés
- storage16838 serveurs
- language127 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus sécurisé
Voici 3 bonnes raisons de choisir la solution Proton VPN Plus
Un réseau virtuel privé… vraiment respectueux de votre vie privée !
Vous le lisez régulièrement sur Clubic, il faut toujours se méfier de ce qui est annoncé comme gratuit. Et les VPN sans frais n'y font pas exception. Trop souvent, ces solutions, qui prétendent renforcer votre cybersécurité, doivent, d'une manière ou d'une autre, trouver des sources de financement. Et la plus courante est, malheureusement… de revendre vos données à des annonceurs !
Proton VPN prend le revers de cette pratique malicieuse. Cette solution a, certes, un prix, mais il est particulièrement bas pour le Black Friday 2025. Pendant 24 mois, vous vous assurez ainsi de disposer d'une solution (vraiment) encline à accroitre votre confidentialité en ligne, figurant parmi les meilleures dans son domaine.
De plus, la politique de non-journalisation de Proton VPN est aussi ferme. Elle repose sur le droit suisse, l'un des plus respectueux au monde concernant le respect de la vie privée.
Plus encore, et pour la quatrième année consécutive, un audit a confirmé que Proton ne conserve aucune donnée relative à votre bande passante, recherche ou toute information qui y serait liée. La transparence a du bon, et cela tombe bien quand on sait que Proton VPN est l'un des très rares réseaux virtuels privés open-source.
Une infrastructure aussi complète que solide
Proton VPN Plus, ce sont tout bonnement plus de 15 000 serveurs à votre main. Autant ne pas tourner autour du pot, c'est l'une des plus étoffées du marché.
Cette consistance a un sens. Elle démultiplie vos possibilités, et c'est notamment très pratique lorsqu'il s'agit de contourner une géorestriction, avec 126 pays couverts. Vous avez de fortes chances d'éviter un encombrement sur un serveur, même sur les destinations les plus sollicitées.
Et pour aller encore plus loin, Proton innove en incluant, dans sa suite Proton VPN Plus, un accès à ses serveurs SecureCore. Ces quelque 112 serveurs, répartis dans 64 pays, sont directement administrés à partir d'adresse IP détenues par Proton, soit depuis l'Islande, soit depuis la Suisse.
Des performances au rendez-vous
Avec, désormais, des débits moyens de 10Gb/s sur son infrastructure, Proton VPN Plus répond à de très nombreux usages, qui plus est, si cette solution est couplée à une connexion Internet performante.
Pratique, pour, par exemple, jouer en ligne, ou encore charger des fichiers sur votre Cloud qui seraient volumineux, vous pouvez profiter de la technologie VPN Accelerator. Cette fonctionnalité accroit vos vitesses de 400%.
Alors, vous n'avez plus qu'à installer Proton VPN Plus sur vos appareils connectés, avec jusqu'à 10 pris en charge dans un seul abonnement. Cela, de l'ordinateur à la tablette, entre autres, en passant par le smartphone et la Smart TV.
Proton VPN fait partie des services qui ont le plus monté en puissance ces dernières années. Longtemps perçu comme un outil de niche pour les profils les plus exposés, il s’appuie aujourd’hui sur une politique no-log confirmée par audit, une infrastructure Secure Core travaillée et des applications open source bien finies. Grâce à ses récentes optimisations réseau et à son VPN Accelerator, ce service offre désormais des performances comparables à celles des meilleurs VPN du marché, tout en gardant un niveau de confidentialité très au-dessus de la moyenne.
- Niveau de sécurité et de confidentialité parmi les plus élevés
- Interface moderne et soignée sur desktop comme sur mobile
- Serveurs optimisés pour le streaming et le P2P
- Protocole Stealth adapté aux réseaux les plus restrictifs
- VPN Accelerator efficace sur les débits
- Tarifs plus élevés que ceux de certains concurrents grand public
- Support technique principalement en anglais, avec des délais de réponse variables