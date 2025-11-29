Un VPN performant à petit prix ? Vous avez la main en ce Black Friday 2025, avec la suite Proton VPN Plus disponible à seulement 2,49€/mois pour l'occasion.

Avec la réduction de -75% proposée par Proton pour ce Black Friday 2025, votre abonnement, qui plus est sur les prochains 24 mois est vraiment peu onéreux. Cela, comparé au prix de la souscription, fixée à 9,99€.

Proton récompense la fidélité, avec un renouvellement potentiel à seulement 6,66€/mois, soit 3€ de moins, chaque mois, que le prix au mois. La TVA est comprise dans ces prix, tout comme un accès au service client de Proton, joignable 24/7 par chat en direct. Comptez aussi sur 30 jours de garantie satisfait ou remboursé.