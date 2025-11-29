Le Black Friday est souvent synonyme de réductions, mais dans l’univers du VPN, il arrive que certaines promotions méritent réellement l’appellation “exceptionnelles”. Aujourd’hui, c’est le cas avec CyberGhost. Alors que beaucoup de services profitent de la période pour baisser leurs prix, CyberGhost bascule carrément dans l’offre choc : 2,03 € / mois pendant 2 ans, avec en prime 4 mois gratuits. Une remise sévère, difficile à ignorer.

Que ce soit pour la sécurité, la confidentialité, ou simplement pour accéder à des catalogues de streaming depuis l’étranger, cette offre se présente comme une vraie opportunité pour s’équiper avec un VPN performant, complet et abordable sur le long terme.