Si le Black Friday est déjà derrière nous, les offres VPN ne se sont pas évaporées. Plusieurs fournisseurs de VPN maintiennent leurs réductions ou proposent encore des remises de fin d’année, ce qui en fait une période intéressante pour s’équiper. Voici notre TOP 3 des meilleures offres en décembre 2025.
Parmi les services les mieux placés du moment, trois acteurs ressortent nettement : CyberGhost VPN, Proton VPN, et NordVPN. Ils évoluent chacun dans un registre différent, ce qui permet de choisir selon vos priorités.
Les 3 offres VPN du Black Friday / Cyber Monday toujours en promotion :
- CyberGhost VPN à partir de 2,03 € par mois pendant 2 ans + 4 mois offerts
- ProtonVPN Plus à partir de 2,49 € par mois pendant 1 an
- NordVPN à partir de 2,99 € par mois pendant 2 ans + 3 mois offerts
CyberGhost VPN : le meilleur choix pour le streaming et la simplicité
Elu meilleur VPN de 2025, CyberGhost reste l’un des VPN les plus accessibles pour les utilisateurs cherchant surtout à profiter des plateformes de streaming sans blocage.
Points forts
- Nombreux serveurs dédiés au streaming (Netflix, Prime Video, Disney+, BBC iPlayer…)
- Interface en français, simple même pour les débutants
- Jusqu’à 7 appareils connectés simultanément
- Très bon rapport prix/fonctionnalités dans les offres longues
Limites
- Moins de fonctionnalités “avancées” que les VPN orientés experts
- Débits parfois variables selon les régions ou les heures
Notre recommandation
Idéal pour les utilisateurs qui veulent regarder, télécharger et naviguer sans friction, sur plusieurs appareils. Noté 9,8/10 dans son test indépendant, CyberGhost est la valeur sûre du marché.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
Proton VPN : la référence pour la confidentialité et la transparence
Proton VPN, basé en Suisse, s’adresse à ceux qui placent la vie privée au centre de leurs usages numériques.
Points forts
- Politique no-log stricte, audits indépendants
- Code open source vérifiable publiquement
- Fonction Secure Core avec multi-sauts dans des pays neutres
- Infrastructure pensée pour la sécurité avant tout
Limites
- Tarif légèrement supérieur selon la formule
- Moins centré sur le déblocage de certains services de streaming
Notre recommandation
Récompensé d'un 9,7/10 dans son test, c'est le logiciel parfait pour les utilisateurs sensibles à la protection de leurs données (journalistes, télétravail, recherches sensibles, échanges privés).
- storage16838 serveurs
- language127 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus sécurisé
NordVPN, la solution la plus polyvalente
NordVPN, noté 9,1/10 lors de son test, est souvent présenté comme l’option “équilibrée” : rapide, solide et riche en fonctionnalités.
Points forts
- Excellente vitesse, parfaite pour streaming, downloads et gaming
Fonctionnalités avancées : Double VPN, Onion-over-VPN, Meshnet
- Nombreux serveurs (8400) répartis dans le monde
- Bonne intégration multi-plateforme
Limites
- Meilleurs tarifs accessibles uniquement avec engagement long
- Interface un peu plus dense pour les débutants
Notre recommandation
NordVPN est le choix tout-terrain pour les utilisateurs souhaitant un VPN complet capable de gérer plusieurs usages simultanément.
- storage8400 serveurs
- language126 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le réseau Mesh
Comment bien choisir votre VPN ?
Le choix d’un VPN doit avant tout se faire en fonction de votre manière d’utiliser Internet. Plusieurs critères permettent d’évaluer ce qui conviendra le mieux à votre situation :
1. Streaming et accès aux contenus bloqués
Tous les VPN n’offrent pas les mêmes performances lorsqu’il s’agit de contourner les restrictions géographiques imposées par Netflix, Prime Video, Disney+ ou les chaînes étrangères. Certains services — comme CyberGhost — se distinguent par leur capacité à débloquer de nombreux catalogues sans coupure ni message d’erreur.
2. Débit et stabilité de la connexion
Pour un usage intensif (streaming 4K, téléchargement massif, cloud gaming, visioconférences), la vitesse reste un critère déterminant. Les fournisseurs connus pour offrir les meilleurs débits, comme NordVPN ou CyberGhost, assurent une navigation fluide même aux heures de pointe.
3. Protection de la vie privée
Si votre priorité est la confidentialité — absence de traçage, chiffrement avancé, audits indépendants —, mieux vaut opter pour des acteurs particulièrement rigoureux. Proton VPN, basé en Suisse et respectueux d’une politique stricte de non-conservation des logs, fait partie des références en matière de protection des données.
4. Nombre d’appareils à protéger
Certaines personnes se contentent d’un PC et d’un smartphone, d’autres souhaitent protéger l’ensemble du foyer : ordinateurs, tablettes, TV connectée, consoles, etc. Pour cet usage, des VPN comme Surfshark permettent un nombre de connexions illimité, ce qui évite de devoir jongler entre les appareils.
5. Le rapport qualité/prix
Les offres promotionnelles de fin d’année — Black Friday inclus — sont souvent l’occasion de profiter des tarifs les plus bas sur les abonnements longue durée. Ce sont généralement les moments où les VPN proposent les remises les plus intéressantes, rarement égalées durant le reste de l’année.
En définitive, il n’existe pas de VPN « universel » : le meilleur service est celui qui correspond réellement à vos usages. Les besoins ne sont pas les mêmes selon que l’on recherche une meilleure expérience de streaming, une protection renforcée de la vie privée, un outil pour voyager sereinement ou une solution capable de couvrir plusieurs appareils à la fois.
CyberGhost, Proton VPN et NordVPN comptent parmi les valeurs sûres du moment, chacun avec ses forces et sa philosophie. Les réductions actuelles constituent une bonne occasion de tester l’un de ces services à moindre coût, tout en bénéficiant de garanties de remboursement suffisamment longues pour se faire une idée en conditions réelles.
Que votre priorité soit la rapidité, la confidentialité ou la polyvalence, l’important est de choisir un VPN qui s’intègre naturellement à votre quotidien et renforce votre sécurité en ligne sans vous contraindre.
