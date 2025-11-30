Le choix d’un VPN dépend avant tout de vos usages. Voici les critères essentiels pour faire un choix éclairé :

1. Le streaming et le contournement des blocages

Tous les VPN ne se valent pas sur Netflix, Prime Video ou Disney+. CyberGhost, ExpressVPN et Surfshark sont parmi les plus performants pour débloquer facilement les catalogues étrangers.

2. La vitesse de connexion

Si vous faites beaucoup de streaming 4K, de téléchargement ou de gaming, privilégiez un VPN réputé pour sa rapidité (NordVPN, ExpressVPN, CyberGhost).

3. La confidentialité

Pour ceux qui recherchent une protection maximale et une politique zéro-log stricte, ProtonVPN est l’un des plus fiables.

4. Le nombre d’appareils

Les familles ou les utilisateurs multi-devices apprécieront Surfshark, qui autorise un nombre illimité de connexions.

5. Le prix

Les promos Black Friday sont l’occasion de souscrire à une offre longue durée à tarif très réduit, souvent imbattable le reste de l’année.