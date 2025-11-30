Le Black Friday fait chuter les prix des VPN les plus populaires. Sécurité, streaming, anonymat… voici les meilleures offres du moment et comment choisir le VPN qui correspond vraiment à vos besoins.
Le Black Friday est toujours l’une des périodes les plus intéressantes pour s’équiper d’un VPN. Que ce soit pour sécuriser votre connexion, contourner les géo-blocages, profiter du streaming 4K à l’étranger ou simplement naviguer en toute discrétion, les services premium proposent en ce moment des remises particulièrement agressives.
Les 5 deals VPN à saisir pour le Black Friday
- CyberGhost VPN à partir de 2,03 € par mois pendant 2 ans + 4 mois offerts
- ProtonVPN Plus à partir de 2,49 € par mois pendant 1 an
- ExpressVPN à partir de 3,87 € par mois pendant 2 ans + 4 mois offerts
- NordVPN à partir de 2,99 € par mois pendant 2 ans + 3 mois offerts
- Surfshark à partir de 1,99 € par mois pendant 2 ans + 3 mois offerts
CyberGhost, ProtonVPN, ExpressVPN, NordVPN ou Surfshark… les acteurs majeurs du marché affichent tous des promotions très attractives, souvent avec plusieurs mois offerts. Pour vous aider à faire le bon choix sans vous perdre dans les options, voici notre sélection détaillée des meilleurs bons plans VPN du Black Friday, ainsi qu'un guide final pour comprendre les critères essentiels avant de souscrire.
CyberGhost VPN, élu le meilleur VPN du moment
CyberGhost est l’un des VPN les plus populaires du moment, surtout pour le streaming. Son application simplifie énormément l’accès aux plateformes étrangères grâce à ses serveurs optimisés.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : le moins cher
CyberGhost regroupe toutes les qualités que l'on attend d'un VPN grand public, tant en matière de performances que de sécurité et de fonctionnalités. Son interface graphique moderne et intuitive en fait l'un des services VPN les plus agréables à utiliser au quotidien. Le déploiement de serveurs NoSpy renforce des options de sécurité déjà convaincantes. Ses très bons débits permettent de conserver une lecture vidéo fluide, y compris en haute définition, ce qui en fait un choix confortable pour celles et ceux qui gardent leur VPN activé en permanence.
- Interface graphique fluide
- Performances et rapport qualité-prix
- Serveurs optimisés pour le streaming et le P2P
- Couverture multiplateforme
- Tarif du forfait mensuel élevé
- Gestion des Smart Rules et des options avancées qui peut impressionner les néophytes
ProtonVPN Plus, la sécurité sans faille
ProtonVPN mise sur la confidentialité absolue, avec une architecture pensée pour protéger les utilisateurs contre toute forme de surveillance. C’est le VPN privilégié par ceux qui veulent un maximum de transparence.
- storage16838 serveurs
- language127 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus sécurisé
Proton VPN fait partie des services qui ont le plus monté en puissance ces dernières années. Longtemps perçu comme un outil de niche pour les profils les plus exposés, il s’appuie aujourd’hui sur une politique no-log confirmée par audit, une infrastructure Secure Core travaillée et des applications open source bien finies. Grâce à ses récentes optimisations réseau et à son VPN Accelerator, ce service offre désormais des performances comparables à celles des meilleurs VPN du marché, tout en gardant un niveau de confidentialité très au-dessus de la moyenne.
- Niveau de sécurité et de confidentialité parmi les plus élevés
- Interface moderne et soignée sur desktop comme sur mobile
- Serveurs optimisés pour le streaming et le P2P
- Protocole Stealth adapté aux réseaux les plus restrictifs
- VPN Accelerator efficace sur les débits
- Tarifs plus élevés que ceux de certains concurrents grand public
- Support technique principalement en anglais, avec des délais de réponse variables
ExpressVPN, le VPN haut de gamme
ExpressVPN reste l’un des services les plus fiables du marché, avec des applications très soignées et une excellente stabilité de connexion. Son prix est souvent élevé… mais avec cette promo, il devient beaucoup plus accessible.
- storage3000 serveurs
- language105 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : Gest. mots de passe
ExpressVPN propose un niveau de service de premier plan, avec une architecture basée sur la mémoire vive, son protocole maison Lightway et des protections DNS avancées réunies dans son module de protection avancée. Entre ses très bons débits, la stabilité de ses connexions, la qualité de ses applications et une couverture multiplateforme très large, le service reste l’une des valeurs sûres du marché pour celles et ceux qui cherchent un VPN premium, capable d’encaisser un usage intensif au quotidien, y compris en vidéo. La contrepartie tient surtout à des tarifs plus élevés que la moyenne, qui pourront inciter les profils les plus sensibles au budget à se tourner vers des concurrents moins onéreux.
- Performances très élevées et stables
- Protocole maison Lightway, rapide et bien intégré
- Couverture multiplateforme parmi les plus larges
- Applications simples, soignées et rapides à prendre en main
- Protection avancée et gestionnaire de mots de passe Keys intégrés aux offres les plus complètes
- Prix plus élevés que la moyenne du marché
- Moins de réglages avancés que certains concurrents, notamment sur macOS
NordVPN, un excellent rapport qualité / prix
NordVPN fait partie des références du marché, notamment pour ses fonctionnalités avancées comme les serveurs Double VPN ou Onion over VPN. Un excellent choix si vous cherchez un équilibre entre performance et sécurité.
- storage8400 serveurs
- language126 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le réseau Mesh
NordVPN confirme son statut de valeur sûre parmi les meilleurs VPN grand public. Son réseau massif, son protocole maison NordLynx désormais bien optimisé, la nouvelle interface orientée sécurité et les modules complémentaires comme Protection anti-menaces Pro ou le réseau Mesh composent un ensemble cohérent, pensé pour un usage intensif mêlant navigation, vidéo, P2P et travail à distance. Le fournisseur mise en parallèle sur des audits réguliers de sa politique de confidentialité et sur une infrastructure en RAM mieux documentée, ce qui lui permet de combiner bonnes performances, richesse fonctionnelle et garanties solides sur la gestion des données.
- Bonnes performances et débits très stables avec NordLynx
- Réseau de serveurs très étendu
- Réseau Mesh pratique pour relier directement ses appareils
- Protection anti-menaces Pro et surveillance Dark Web bien intégrées
- Politique no log vérifiée régulièrement par audit indépendant
- Support 24 h/24 et 7 j/7, avec assistance en français via le chat
- Pas d’indicateur de charge ou de latence par serveur dans l’application
- Interface qui incite fortement à garder le VPN activé en permanence
Surfshark, un VPN innovant
Surfshark est sans doute l’un des meilleurs rapports qualité/prix du marché. Il autorise un nombre illimité d’appareils, ce qui le rend idéal pour les familles ou les utilisateurs très équipés.
- storage4500 serveurs
- language100 pays couverts
- lanConnexions simultanées illimitées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : Alternative ID
Surfshark constitue un service de premier plan, particulièrement intéressant pour les foyers bien équipés et celles et ceux qui multiplient les appareils connectés. Connexions simultanées illimitées, réseau Nexus et nouvelles options Multi IP et IP rotative revue. Le fournisseur a aussi renforcé son socle technique avec le déploiement de serveurs 100 Gb/s, le lancement de ses propres serveurs DNS, un bloqueur de contenus web et un vérificateur de mails suspects, tout en continuant à s’appuyer sur une infrastructure intégralement en RAM et une politique no log auditée. L’ensemble conserve de bons débits, un positionnement tarifaire agressif sur la longue durée et une palette de protections qui en font l’un des VPN grand public les plus polyvalents de ce comparatif.
- Vitesses globalement au-dessus de la moyenne
- Nombre illimité d’appareils protégés
- Réseau Nexus et fonctions avancées (MultiHop, IP rotative, Multi IP)
- Serveurs 100 Gb/s et DNS maison pour une meilleure capacité réseau
- Outils de confidentialité supplémentaires (Alternative ID, bloqueur de contenus web, vérification de mails suspects)
- Renouvellements plus chers que les prix d’appel
- Extensions de navigateur moins complètes que les applications natives
Comment bien choisir son VPN ?
Le choix d’un VPN dépend avant tout de vos usages. Voici les critères essentiels pour faire un choix éclairé :
1. Le streaming et le contournement des blocages
Tous les VPN ne se valent pas sur Netflix, Prime Video ou Disney+. CyberGhost, ExpressVPN et Surfshark sont parmi les plus performants pour débloquer facilement les catalogues étrangers.
2. La vitesse de connexion
Si vous faites beaucoup de streaming 4K, de téléchargement ou de gaming, privilégiez un VPN réputé pour sa rapidité (NordVPN, ExpressVPN, CyberGhost).
3. La confidentialité
Pour ceux qui recherchent une protection maximale et une politique zéro-log stricte, ProtonVPN est l’un des plus fiables.
4. Le nombre d’appareils
Les familles ou les utilisateurs multi-devices apprécieront Surfshark, qui autorise un nombre illimité de connexions.
5. Le prix
Les promos Black Friday sont l’occasion de souscrire à une offre longue durée à tarif très réduit, souvent imbattable le reste de l’année.
En résumé, le Black Friday est le meilleur moment pour s’équiper d’un VPN premium sans dépasser son budget. Que vous cherchiez la vitesse, la sécurité ou le meilleur rapport qualité/prix, cette sélection regroupe les offres les plus cohérentes du moment. Si vous hésitiez encore, c’est clairement le bon moment pour franchir le pas.
