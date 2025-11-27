Proton VPN et le haut-de-gamme ne font qu'un. Vous pouvez en apprendre plus en consultant le test indépendant de la rédaction de Clubic sur Proton VPN, mais, dans les grandes lignes, voici pourquoi ce réseau virtuel privé vaut le coup.

Que ce soit pour votre vie pro comme perso, Proton VPN Plus est pensé pour répondre présent. Cela, au niveau de son infrastructure, avec désormais plus de 15 000 serveurs dans 120 pays. Vous avez l'embarras du choix, que ce soit pour vous connecter depuis l'étranger à un serveur situé en France, comme l'inverse.

Pourquoi c'est pratique ? Tout bonnement car le risque d'encombrement en devient quasiment nul. Votre expérience est fluide, couplée à une connexion Internet efficace. Proton VPN propose des débits moyens de 10Gb/s sur son parc de serveurs, ainsi que la technologie VPN Accelerator.

Grâce à celle, vos vitesses augmentent de 400%. Par exemple, pour rapidement charger l'épisode en 4K de votre série favorite, ou si vous êtes photographe et que vous avez besoin d'importer vos clichés en HD sur un cloud, cela fait nettement la différence.