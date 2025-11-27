Vous êtes à la recherche d'un réseau virtuel privé qui fait la différence sur les fonctionnalités, comme le prix ? Voici la suite de cyberconfidentialité Proton VPN Plus.
2 ans d'abonnement à prix sacrifié, c'est la bonne idée qu'a Proton pour soigner votre confidentialité en ligne, comme vos finances. Ainsi, à l'occasion du Black Friday 2025, la suite Proton VPN Plus est disponible à seulement 2,49€/mois pour 2 ans de souscription.
Voilà comment économiser 180€ pour un même produit. Vous pourrez ensuite conserver votre suite de cyberconfidentialité au prix préférentiel de 6,66€/mois.
30 jours de garantie, satisfait ou remboursé, et un service client joignable 24/7 par chat direct, complètent cette offre.
Les points forts de Proton VPN Plus :
- VPN Accelerator inclus (débits +400%)
- 10 appareils pouvant être simultanément connectés
- Ferme politique de non-journalisation (droit suisse)
- storage15330 serveurs
- language126 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus sécurisé
Faites confiance à Proton VPN pour gagner en cyberconfidentialité
Un accélérateur pour accroitre vos vitesses jusqu'à 400%
Proton VPN et le haut-de-gamme ne font qu'un. Vous pouvez en apprendre plus en consultant le test indépendant de la rédaction de Clubic sur Proton VPN, mais, dans les grandes lignes, voici pourquoi ce réseau virtuel privé vaut le coup.
Que ce soit pour votre vie pro comme perso, Proton VPN Plus est pensé pour répondre présent. Cela, au niveau de son infrastructure, avec désormais plus de 15 000 serveurs dans 120 pays. Vous avez l'embarras du choix, que ce soit pour vous connecter depuis l'étranger à un serveur situé en France, comme l'inverse.
Pourquoi c'est pratique ? Tout bonnement car le risque d'encombrement en devient quasiment nul. Votre expérience est fluide, couplée à une connexion Internet efficace. Proton VPN propose des débits moyens de 10Gb/s sur son parc de serveurs, ainsi que la technologie VPN Accelerator.
Grâce à celle, vos vitesses augmentent de 400%. Par exemple, pour rapidement charger l'épisode en 4K de votre série favorite, ou si vous êtes photographe et que vous avez besoin d'importer vos clichés en HD sur un cloud, cela fait nettement la différence.
Proton VPN Plus se prête parfaitement à un usage professionnel
Même s'il existe des suites dédiées au Business chez Proton, vous pouvez d'ores-et-déjà apprécier l'expérience proposée par Proton VPN Plus. C'est bien simple, cliquez tout bonnement sur le bouton Quick Connect, et voilà votre connexion VPN établie.
Vous obtenez ainsi un gain majeur de confidentialité en ligne, surtout si vous êtes connecté à un réseau public. Les télétravailleurs adeptes du tri de mail dans le TGV, ou entre deux coups de fil au café, apprécieront.
Vos données de navigation sont chiffrées à l'aide de deux algorithmes de niveau militaire, AES-256 bits et XChaCha20. Plus encore, Proton VPN demeure l'un des très rares réseaux virtuels privés open-source et annuellement audité.
En toute transparence, Proton a obtenu, pour la quatrième année consécutive, la preuve que son infrastructure est pensée pour respecter votre vie privée. Voilà qui coche donc toutes les cases d'une solution de cyberconfidentialité digne de ce nom.
Et comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, vous pouvez donc vous offrir Proton VPN Plus pour 2 ans à -75% grâce à la campagne promotionnelle lancée pour ce Black Friday 2025.
Proton VPN constitue l'un des fournisseurs VPN qui a le plus évolué au cours des derniers mois. Affichant de l'une des plus belles interfaces du marché, Proton VPN intègre désormais un accélérateur de VPN qui augmente jusqu'à 400 % les vitesses de connexion. Réputé pour son haut niveau de sécurité et de confidentialité, ce service, qui s'adressait essentiellement aux journalistes et aux dissidents par le passé, possède aujourd'hui tous les atouts pour séduire le grand public.
- Le plus haut niveau de sécurité
- Interface moderne et intuitive
- Serveurs dédiés au streaming/P2P
- Protocole Stealth (fonctionne en Russie)
- Vitesse de connexion optimisée
- Pas de possibilité d'ajouter rapidement des serveurs en favoris