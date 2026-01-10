Pendant longtemps, la protection de la vie privée sur Internet a été perçue comme une préoccupation secondaire. Un sujet technique, réservé aux spécialistes de la cybersécurité ou aux internautes particulièrement méfiants. Pour la majorité des utilisateurs, la question semblait abstraite, presque théorique. Mais en 2026, ce regard a profondément changé.

Jamais nos vies n’ont été aussi connectées. Travail, divertissement, démarches administratives, achats, finances, échanges personnels : tout transite par le réseau. Et jamais, en parallèle, les données personnelles n’ont été aussi systématiquement collectées, analysées et exploitées.

Ce basculement fait de 2026 une année charnière. Un moment où la protection de la vie privée n’est plus un luxe ou une option, mais un réflexe numérique essentiel.