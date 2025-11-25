Avec Proton VPN, la cyberconfidentialité est au premier plan et le respect de votre budget également. Pour le Black Friday, passez à la vitesse supérieure, tout en économisant à long terme. En effet, un abonnement de 24 mois pour la suite Proton VPN Plus est disponible à seulement 2,49€/mois en ce moment.

Pourquoi est-ce un vrai bon plan ? Tout simplement car le prix de l'abonnement au mois est fixé à 9,99€. Avec la réduction de -75% consentie par Proton, vous bénéficiez ainsi des services de Proton VPN Plus pendant 2 ans à tarif allégé.

Même le renouvellement est attractif. Vous pouvez, au-delà de ces deux premières années, conserver Proton VPN Plus, à votre guise, à seulement 6,66€/mois, ce qui fait toujours 3€ de moins, chaque mois, par rapport à la souscription mensuelle.

Bon point, la TVA est incluse dans le prix, et, au besoin, vous pouvez compter sur une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours une fois votre achat conclu.