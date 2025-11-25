Un prix poids plume pour un produit de cette qualité, ça ne se refuse pas ! Proton lance son Black Friday et vous pouvez dès à présent obtenir sa solution de cyberconfidentialité Proton VPN Plus avec une belle réduction.
Avec Proton VPN, la cyberconfidentialité est au premier plan et le respect de votre budget également. Pour le Black Friday, passez à la vitesse supérieure, tout en économisant à long terme. En effet, un abonnement de 24 mois pour la suite Proton VPN Plus est disponible à seulement 2,49€/mois en ce moment.
Pourquoi est-ce un vrai bon plan ? Tout simplement car le prix de l'abonnement au mois est fixé à 9,99€. Avec la réduction de -75% consentie par Proton, vous bénéficiez ainsi des services de Proton VPN Plus pendant 2 ans à tarif allégé.
Même le renouvellement est attractif. Vous pouvez, au-delà de ces deux premières années, conserver Proton VPN Plus, à votre guise, à seulement 6,66€/mois, ce qui fait toujours 3€ de moins, chaque mois, par rapport à la souscription mensuelle.
Bon point, la TVA est incluse dans le prix, et, au besoin, vous pouvez compter sur une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours une fois votre achat conclu.
Les points forts de Proton VPN Plus :
- Plus de 15 000 serveurs dans 120 pays
- Certifié « no logs »
- Jusqu'à 10 appareils simultanément connectés
- storage15330 serveurs
- language126 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus sécurisé
Une infrastructure prête à répondre à tous vos besoins, ou presque !
15 000 serveurs sont à votre disposition chez Proton VPN
Ce chiffre pourrait presque vous donner le tournis, et avec raison ! Proton VPN vous propose aujourd'hui l'une des infrastructures les plus étoffées du marché, et c'est l'une des raisons qui expliquent sa note de 9,7/10 en conclusion de son avis indépendant chez Clubic.
Pourquoi 15 000 serveurs peuvent-ils vous être utiles ? Tout d'abord car Proton VPN Plus vous laisse ainsi l'embarras du choix. Variez vos connexions aux serveurs proposés selon votre besoin.
Plus encore, que ce soit pour contourner une restriction géographique, mais aussi accéder à un catalogue étranger de votre plateforme de streaming, ou optimiser votre prochain session gaming, le compte y est.
Avec des débits moyens de 10Gb/s sur son parc de serveurs, Proton VPN Plus est donc pleinement recommandable pour vos usages les plus variés. Cela est d'autant plus pratique pour en profiter sur tous vos appareils connectés du quotidien.
En effet, ce sont jusqu'à 10 appareils qui sont pris en charge d'une traite grâce à votre abonnement à Proton VPN Plus ! Equipez aussi bien ordinateur, que votre smartphone, ou votre tablette pour les plus courants, mais aussi, par exemple, votre console de jeu, NAS ou routeur compatible.
La cybersécurité est au rendez-vous
Pour la quatrième année consécutive, Proton a reçu un audit certifiant qu'aucune donnée relative à votre activité n'est conservée : adresse IP, bande passante, données de navigation, tout est supprimé. Open-source, son code est en plus consultable publiquement, ce qui suffisamment rare, dans le mileu des VPN, pour être souligné.
Vous pouvez donc compter sur un partenaire de confiance, et transparent. Proton VPN Plus profite en plus de la juridiction suisse, qui demeure l'une des plus respectueuses au monde concernant la vie privée.
Pour encore plus de cyberconfidentialité, vous pouvez opter pour des serveurs du réseau SecureCore, inclus dans votre abonnement à Proton VPN Plus. Situés en Islande et en Suisse, ces 112 serveurs, desservant 64 pays, sont gérés directement par Proton, pour un niveau de sécurité maximal.
Alors, pour pleinement profiter de ces services premium, n'attendez pas davantage et saisissez cette offre Proton VPN Plus spécialement proposée pour le Black Friday 2025.
Proton VPN constitue l'un des fournisseurs VPN qui a le plus évolué au cours des derniers mois. Affichant de l'une des plus belles interfaces du marché, Proton VPN intègre désormais un accélérateur de VPN qui augmente jusqu'à 400 % les vitesses de connexion. Réputé pour son haut niveau de sécurité et de confidentialité, ce service, qui s'adressait essentiellement aux journalistes et aux dissidents par le passé, possède aujourd'hui tous les atouts pour séduire le grand public.
- Le plus haut niveau de sécurité
- Interface moderne et intuitive
- Serveurs dédiés au streaming/P2P
- Protocole Stealth (fonctionne en Russie)
- Vitesse de connexion optimisée
- Pas de possibilité d'ajouter rapidement des serveurs en favoris