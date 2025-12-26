Entre les achats en ligne, les déplacements, les connexions sur des réseaux Wi-Fi publics et le temps passé à naviguer ou streamer, la période des fêtes concentre de nombreux usages sensibles. C’est souvent à ce moment-là que l’on réalise à quel point ses données personnelles circulent facilement.

Un VPN permet justement de sécuriser ces connexions, de chiffrer les échanges et de réduire les risques liés à l’exposition en ligne. Encore faut-il choisir un service fiable, capable d’offrir sécurité et performances sans dégrader l’expérience.