Avec un prix qui chute à seulement 2,03 € par mois pendant 2 ans, plus 4 mois offerts, CyberGhost propose l’une des offres VPN les plus intéressantes du moment pour ceux qui veulent profiter d’un streaming fluide, sécurisé et sans restriction.
Dans l’univers des VPN, le Black Friday est souvent synonyme de grosses réductions, mais toutes ne se valent pas. Certains fournisseurs baissent leur prix sans réellement améliorer leurs performances, tandis que d’autres misent sur la qualité et la stabilité à long terme. Cette année, CyberGhost s’impose clairement dans la seconde catégorie. Déjà réputé pour sa simplicité et son efficacité, il revient avec une promotion particulièrement agressive : 2,03 € par mois sur 2 ans, et 4 mois supplémentaires gratuits.
Une réduction de –83 % qui arrive au moment idéal pour ceux qui souhaitent protéger leur navigation, contourner les blocages géographiques ou simplement profiter d’un streaming 4K sans coupure.
CyberGhost nous régale pour le Black Friday
L’offre mise en avant par CyberGhost est simple : un abonnement de longue durée à prix ultra réduit. En optant pour la formule 2 ans + 4 mois offerts, on obtient un total de 28 mois de VPN pour un tarif quasiment imbattable.
- Interface graphique fluide
- Performances et rapport qualité-prix
- Serveurs optimisés pour le streaming et le P2P
Ce forfait donne accès à l’ensemble des fonctionnalités du service :
- Un réseau de 11 000 serveurs répartis dans près de 100 pays
- Une connexion simultanée sur plusieurs appareils
- Une compatibilité large (PC, Mac, iOS, Android, routeurs, Smart TV…)
- Une garantie 45 jours satisfait ou remboursé, idéale pour tester sans risque
Concrètement, vous installez l’application, choisissez un serveur (ou laissez CyberGhost choisir pour vous) et vous naviguez, streamez ou téléchargez en toute confidentialité.
L’intérêt de cette formule longue durée est double : un tarif extrêmement bas sur la durée, mais également une tranquillité d’esprit pendant plus de deux ans sans avoir à penser au renouvellement ou à une hausse anticipée.
CyberGhost, le VPN qui simplifie le streaming ?
Noté 9,8/10 dans son test 100% indépendant, CyberGhost marque particulièrement des points, c’est sur le terrain du streaming. Les plateformes comme Netflix, Disney+, Prime Video ou HBO font de plus en plus la chasse aux VPN, rendant parfois l’accès au catalogue d’un autre pays difficile. CyberGhost, lui, propose des serveurs optimisés spécialement pour le streaming, conçus pour fonctionner de manière fluide avec ces services.
L’utilisateur n’a alors qu’à sélectionner la plateforme désirée dans l’application : CyberGhost se charge de choisir le bon serveur pour un accès rapide, stable et en haute définition. Pour celles et ceux qui consomment beaucoup de contenus 4K, c’est un avantage énorme. Plus besoin de tester plusieurs serveurs ou de subir des mises en mémoire tampon interminables.
Enfin, pour les voyageurs ou les expatriés, CyberGhost permet de conserver l’accès aux plateformes françaises depuis l’étranger, ce qui en fait un compagnon de choix pour rester connecté à ses contenus habituels.
CyberGhost : des avantages indéniables face à la concurrence
Si CyberGhost se démarque, ce n’est pas uniquement grâce à son prix. Le fournisseur est souvent cité parmi les VPN les plus simples d’utilisation, en grande partie parce qu’il propose une interface claire et accessible même pour les débutants. Pas besoin de connaissances techniques : une fois lancé, un bouton suffit pour activer la protection.
Son vaste réseau de serveurs lui offre aussi un avantage majeur. Avec plus de 11 000 serveurs, CyberGhost réduit fortement les risques de saturation et garantit une connexion stable, même lors des pics d’utilisation. Cet aspect est essentiel, notamment pour les utilisateurs qui ont besoin de débits élevés ou qui veulent contourner les restrictions d’accès à certains contenus.
Autre point notable : la politique stricte de non-journalisation du fournisseur, un critère essentiel pour ceux qui souhaitent préserver leur vie privée. Contrairement à certains VPN plus opaques, CyberGhost communique clairement sur ce point et fait régulièrement auditer ses pratiques.
