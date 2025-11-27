Dans l’univers des VPN, le Black Friday est souvent synonyme de grosses réductions, mais toutes ne se valent pas. Certains fournisseurs baissent leur prix sans réellement améliorer leurs performances, tandis que d’autres misent sur la qualité et la stabilité à long terme. Cette année, CyberGhost s’impose clairement dans la seconde catégorie. Déjà réputé pour sa simplicité et son efficacité, il revient avec une promotion particulièrement agressive : 2,03 € par mois sur 2 ans, et 4 mois supplémentaires gratuits.

Une réduction de –83 % qui arrive au moment idéal pour ceux qui souhaitent protéger leur navigation, contourner les blocages géographiques ou simplement profiter d’un streaming 4K sans coupure.