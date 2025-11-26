NordVPN ne se présente plus. Le service de réseau virtuel privé (VPN) figure encore parmi les meilleurs dans son domaine cette année. Et, cerise sur le gâteau, il a également prévu de vous gâter pour ce Black Friday 2025.
Au lieu de son prix au mois, fixé à 11,59€, profitez dès maintenant d'un prix en nette baisse pour la solution NordVPN Basique. Pour ce Black Friday 2025, le tarif tombe à 2,99 €/mois seulement.Et cela, pour une durée de 27 mois en prime (2 ans + 3 mois d'abonnement).
En choisissant le long terme, et sur une durée comparable, vous économisez donc plus de 232€ pour ce Black Friday 2025 grâce à la réduction de -74% consentie.
En cas de besoin, vous pouvez contacter, par chat, ou mail, le service client francophone de Nord, joignable 24/7. La TVA peut s'applique selon votre adresse de facturation, et 30 jours de garantie satisfait ou remboursé accompagnent votre achat chez NordVPN.
Pourquoi choisir NordVPN :
- 8400 serveurs dans 126 pays
- 10 connexions simultanées compris
- Réputé pour le gaming comme le streaming
Du premium à petit prix, voilà ce que vous propose NordVPN !
Un réseau très complet pour répondre à vos besoins les plus divers
NordVPN fait aussi partie des réseaux virtuels privés les plus innovants du marché en ce moment. Concrètement, le service comporte désormais près de 8400 serveurs dans son infrastructure.
Cela peut vous paraitre gargantuesque, mais, conjugué aux 126 pays couverts, cela est tout, sauf gadget. De fait, la demande se concentre principalement sur quelques pays clefs, notamment les États-Unis, le Japon, ou encore la Grande-Bretagne.
Démultiplier les possibilités de connexion, c'est donc mieux répartir la demande, et optimiser la fluidité de votre navigation. Bonne nouvelle, en plus d'une bande passante illimitée, près de 75% des serveurs profitent de débits moyens de 10Gb/s, pour une moyenne, sur l'ensemble du parc, de 6,7Gb/s.
Cela est bien assez pour faire de NordVPN, cette année encore, l'un des meilleurs VPN pour le gaming, comme le streaming en 2025. Faible latence, vitesses de chargement optimisées, le tout, couplé à connexion Internet efficace de votre côté, est redoutable.
- storage8400 serveurs
- language126 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le réseau Mesh
Une efficacité optimisée sur de nombreux appareils connectés du quotidien
NordVPN, en développant son propre protocole NordLynx, vous permet également de compter sur une connexion aussi bien performante, que sécurisée.
Et pour cause, c'est par NordLynx (ou l'un des autres protocoles proposés) que transite votre requête chiffrée, depuis votre appareil, jusqu'au site Web désiré.
Vos données, chiffrées en plus par l'algorithme AES-256 bits, de niveau militaire, ne sont donc pas exposées à des tiers. Cela est notamment pratique si vous êtes connecté à un réseau Internet public.
Aussi, dans la vie pro, comme perso, NordVPN se montre très utile. En plus, dès l'offre NordVPN Basique, vous profitez, non seulement, d'une réduction de -74% pour ce Black Friday 2025, mais en plus, vous pouvez connecter jusqu'à 10 appareils simultanément.
Cela tombe très bien, alors que NordVPN propose l'une des meilleures connectivité multiplateforme du marché. Par exemple, vous pouvez aussi bien équiper votre ordinateur (Linux, macOS comme Windows), votre smartphone (Android et iOS), que votre console de jeu, NAS, routeur ou Smart TV (Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV…).
NordVPN améliore sa couverture mondiale et ses options, mais perd en qualité de performances. NordLynx offre toujours des débits satisfaisants pour répondre aux usages web classiques, mais il perd légèrement en efficacité cette année. En contrepartie, le fournisseur développe régulièrement de nouvelles fonctionnalités destinées à enrichir la navigation. Aujourd’hui, il outrepasse son statut de VPN et s'impose comme un écosystème dédié à la confidentialité, ce qui lui permet de maintenir un bon rapport qualité-prix. L'abonnement NordVPN Avancé inclut VPN + NordPass (gestionnaire de mots de passe) tandis que la formule NordVPN Premium inclut VPN + NordPass + NordLocker (Stockage cloud sécurisé).
- Bonnes performances avec NordLynx
- Streaming (dont Netflix US) et accès TV très efficaces
- Très grand nombre de serveurs
- Serveurs RAM colocalisés infogérés
- Réactivité du support client
- Configuration routeur complexe
- Pas d'infos sur l'état de charge des serveurs
- Performances OpenVPN décevantes