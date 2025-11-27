Vous voulez profiter du Black Friday 2025 pour faire un achat qui vous sera utile au quotidien, comme à long terme ? Voici une solution efficace pour renforcer votre vie sur Internet, bien pratique également pour optimiser votre budget.
Ce Black Friday 2025 est l'occasion, pour vous, de souscrire à moindres frais à Surfshark VPN. En effet, un abonnement de 27 mois est dès à présent disponible à partir de seulement 1,99€/mois.
Vous bénéficiez donc d'une réduction de -87% par rapport à la souscription au mois, fixée à 15,45€. Pour une durée comparable (27 mois d'affilée), vous économisez donc plus de 360€ pour ce même produit.
Pour être complet, selon l'endroit où vous résidez, la TVA peut s'ajouter lors de votre souscription. 30 jours de garantie satisfait sont, par ailleurs, inclus, tout comme l'accès, par chat ou mail, au service client anglophone de Surfshark.
Les points forts de Surfshark VPN :
- +4500 serveurs dans 100 pays
- Harmonisation des débits moyens à 10Gb/s
- Nombre illimité d'appareils connectés
- storage4500 serveurs
- language100 pays couverts
- lanConnexions simultanées illimitées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : Alternative ID
Optimisez votre confidentialité en ligne en famille
Un VPN innovant et respectueux de votre vie privée
Cela peut paraitre basique, et pourtant. De nombreux réseaux virtuels privés, notamment, gratuits, ne respectent pas votre confidentialité en ligne.
Et pour cause, comme tout service dit gratuit, une solution de financement doit être trouvée. Hélas, c'est souvent en siphonnant les pratiques en ligne de ses utilisateurs que cela se produit.
Heureusement, des solutions vraiment fiables existent, et Surfshark VPN en fait partie. Noté 8,9/10 en conclusion de l'avis indépendant rédigé par la rédaction de Clubic à l'issue d'un test complet, Surfshark VPN se place parmi les solutions les plus solides du marché des réseaux virtuels privés.
Encore audité par le cabinet Deloitte en juin 2025, Surfshark VPN respecte pleinement sa politique de non-journalisation. Aucune donnée relative à votre activité en ligne n'est conservée, et grâce à un redémarrage toutes les 15 minutes, les quelques 4500 serveurs de Surfshark VPN ne conserve aucune information au-delà.
Une technologie encore plus efficace que le Kill Switch
Les innovations de Surfshark VPN sont multiples cette année. Tous les serveurs de Surfshark VPN disposent désormais de débits moyens de 10Gb/s, contre 1Gb/s sur une majorité d'entre eux précédemment.
La vitesse n'est pas la seule bonne nouvelle, le déploiement de la technologie Everlink en est une autre. Plus efficace qu'un simple Kill Switch, la connexion à Everlink permet, en cas de perte de votre serveur VPN (cela arrive), de poursuivre votre activité. Contrairement au Kill Switch qui bloquait votre navigation en cours pour éviter toute fuite de données, Everlink assure une continuité bien pratique.
- storage4500 serveurs
- language100 pays couverts
- lanConnexions simultanées illimitées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : Alternative ID
Surfshark constitue un service de premier plan, presque au niveau des VPN les plus intéressants du marché. Il se démarque en offrant un nombre de connexions simultanées illimité ainsi que des outils de sécurité avancés. C'est l'un des meilleurs choix possibles pour le grand public.
- Vitesses au-dessus de la moyenne
- Nombre illimité d'appareils
- Réseau Nexus
- IP dédiées
- Solution antivirus
- Couverture multiplateforme à améliorer
- Extensions web instables