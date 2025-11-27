Ce Black Friday 2025 est l'occasion, pour vous, de souscrire à moindres frais à Surfshark VPN. En effet, un abonnement de 27 mois est dès à présent disponible à partir de seulement 1,99€/mois.

Vous bénéficiez donc d'une réduction de -87% par rapport à la souscription au mois, fixée à 15,45€. Pour une durée comparable (27 mois d'affilée), vous économisez donc plus de 360€ pour ce même produit.

Pour être complet, selon l'endroit où vous résidez, la TVA peut s'ajouter lors de votre souscription. 30 jours de garantie satisfait sont, par ailleurs, inclus, tout comme l'accès, par chat ou mail, au service client anglophone de Surfshark.