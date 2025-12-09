Il fut un temps où utiliser un VPN relevait presque du gadget pour initiés. Aujourd’hui, c’est devenu un réflexe pour de plus en plus d’internautes. Données personnelles, réseaux Wi-Fi publics, géolocalisation, traçage publicitaire… La navigation en ligne est devenue un terrain bien plus exposé qu’on ne l’imagine.

C’est précisément sur ce terrain que CyberGhost VPN s’est imposé au fil des années. Et avec cette offre à 2,19 € par mois pour 2 ans, avec 2 mois offerts, le service devient soudain accessible à un public beaucoup plus large.