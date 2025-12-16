Proton VPN propose une offre de fin d’année avec 75 % de réduction sur son abonnement premium. Ce service VPN suisse, open source et audité publiquement, permet de sécuriser sa connexion, bloquer les publicités et contourner les restrictions en ligne.
Pourquoi un VPN est devenu indispensable aujourd’hui
La navigation sur internet expose de plus en plus les utilisateurs au pistage, aux fuites de données et aux cybermenaces. Entre les réseaux Wi-Fi publics, les fournisseurs d’accès et les plateformes publicitaires, vos activités en ligne sont constamment observées.
Un VPN permet de chiffrer instantanément votre connexion, de masquer votre adresse IP et de protéger votre identité numérique. Proton VPN se distingue par son engagement fort en faveur de la confidentialité et par une approche transparente, pensée pour celles et ceux qui veulent reprendre le contrôle de leurs données.
Trois bonnes raisons de choisir Proton VPN
- Confidentialité totale et vérifiée : Proton VPN applique une politique stricte de non-conservation des journaux et publie des audits indépendants confirmant le respect de la vie privée.
- Vitesses élevées pour tous les usages : grâce à la technologie VPN Accelerator et à un réseau de serveurs haute performance, la navigation, le streaming et les téléchargements restent fluides.
- Protection complète sur tous vos appareils : un seul abonnement permet de sécuriser jusqu’à 10 appareils avec un bloqueur de publicités et de logiciels malveillants intégré.
Proton VPN Plus : une solution complète pour naviguer librement
L’abonnement Proton VPN Plus offre une protection avancée adaptée aux usages quotidiens comme professionnels. Il chiffre l’ensemble de votre trafic internet à l’aide d’algorithmes robustes tels que AES-256 et ChaCha20, garantissant la sécurité de vos données, même sur les réseaux Wi-Fi publics.
Avec plus de 15 000 serveurs répartis dans plus de 120 pays, Proton VPN permet de contourner les restrictions géographiques, d’accéder à vos contenus préférés à l’étranger et de télécharger en toute tranquillité. Le service est compatible avec les principales plateformes de streaming et assure une connexion stable sans ralentissements.
Le bloqueur NetShield filtre automatiquement les publicités intrusives, les traqueurs et les malwares, améliorant à la fois la sécurité et le confort de navigation. L’application est simple à configurer et fonctionne sur Windows, macOS, Linux, Android, iOS et navigateurs.
- storage16838 serveurs
- language127 pays couverts
- lan10 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : le plus sécurisé
Une offre de fin d’année à ne pas laisser passer
Dans le cadre de son offre de fin d’année, Proton VPN propose son abonnement VPN Plus 24 mois à 2,49 € par mois, au lieu du tarif habituel de 9,99 € par mois.
Cette promotion représente une économie totale de 180 €, soit 75 % de réduction, ce qui en fait l’une des offres VPN premium les plus intéressantes du moment. Ce niveau de remise est rare et généralement réservé aux périodes promotionnelles majeures.
L’offre est limitée dans le temps. Si vous souhaitez protéger durablement vos données personnelles tout en réalisant une économie importante, c’est clairement le bon moment pour passer à Proton VPN.
✅ Notre avis sur Proton VPN
Proton VPN s’impose comme un excellent choix pour celles et ceux qui recherchent un VPN fiable, rapide et respectueux de la vie privée. Sa transparence, sa juridiction suisse et ses performances élevées en font une solution de confiance.
Avec cette réduction de 75 %, le rapport qualité-prix devient particulièrement attractif. C’est un investissement pertinent pour naviguer en toute sécurité, sans publicités intrusives et sans compromis sur la vitesse.
Proton VPN est-il vraiment sécurisé ?
Oui. Proton VPN utilise un chiffrement avancé et une politique stricte de non-journalisation auditée publiquement.
Proton VPN conserve-t-il des données personnelles ?
Non. Aucune donnée de navigation, adresse IP ou historique de trafic n’est enregistrée.
Proton VPN fonctionne-t-il pour le streaming ?
Oui. Proton VPN permet d’accéder aux principales plateformes de streaming avec une connexion fluide.