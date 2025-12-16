L’abonnement Proton VPN Plus offre une protection avancée adaptée aux usages quotidiens comme professionnels. Il chiffre l’ensemble de votre trafic internet à l’aide d’algorithmes robustes tels que AES-256 et ChaCha20, garantissant la sécurité de vos données, même sur les réseaux Wi-Fi publics.

Avec plus de 15 000 serveurs répartis dans plus de 120 pays, Proton VPN permet de contourner les restrictions géographiques, d’accéder à vos contenus préférés à l’étranger et de télécharger en toute tranquillité. Le service est compatible avec les principales plateformes de streaming et assure une connexion stable sans ralentissements.

Le bloqueur NetShield filtre automatiquement les publicités intrusives, les traqueurs et les malwares, améliorant à la fois la sécurité et le confort de navigation. L’application est simple à configurer et fonctionne sur Windows, macOS, Linux, Android, iOS et navigateurs.