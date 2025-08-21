Envie de lézarder au soleil, que ce soit en bord de mer ou à une terrasse de café ? On vous partage 3 applications mobiles pour faire le plein de vitamine D.
- JveuxDuSoleil vous aide à trouver les terrasses ensoleillées avec sa carte 3D. Idéal pour prendre un verre!
- Sun Surveyor Lite suit la position du soleil, prédit son mouvement et utilise la réalité augmentée.
- Meteoblue offre des cartes météo interactives et la fonctionnalité Where2Go pour localiser les zones ensoleillées.
Vous avez préparé vos valises, trouvé la location idéale, préparé vos solutions de paiement ? Vous voici prêts à partir en vacances ! Mais êtes vous sûr que le soleil sera bien de la partie ? Il existe, heureusement, de nombreux outils pour vous permettre de profiter des lieux les plus ensoleillés, et ce, où que vous vous trouviez. Voici 3 applications mobiles à installer d'urgence sur votre smartphone.
1. JveuxDuSoleil
- Concept innovant.
- Indique les terrasses de café si ensoleillées.
- Gratuit et sans inscription.
JveuxDuSoleil est une application incontournable pour tous ceux qui veulent boire un verre entre amis au soleil. Avec cet outil, vous aller pouvoir rechercher une adresse et repérer en un clin d'oeil les zones les plus ensoleillées, désignées sur la carte par une icône en forme de soleil. Il est également possible de déplacer un curseur pour voir différents moments de la journée.
Disponible gratuitement en version iOS et Android, JveuxDuSoleil propose aussi une représentation 3D des rues du monde entier. On peut ainsi voir les zones d'ombre en temps réel et faire un repérage encore plus efficace. Une application indispensable, tout simplement.
2. Sun Surveyor Lite
- Visualisation en 3D des infos
- Imposante quantité de données disponibles
- Fonctionnalités pertinentes pour la version premium
Également disponible en version iOS et Android, Sun Surveyor Lite est capable de suivre la position et l'angle du soleil. Dotée d'une boussole 3D, cette application freemium s'adapte notamment à l'orientation du téléphone et fournit des informations en temps réel sur un lieu donné. On peut aussi faire des prévisions en regardant les mouvements prévus sur une journée et même sur une année entière.
Avec Sun Surveyor Lite, l'utilisateur peut aussi connaître avec précision l'heure du lever et du coucher de soleil, mais aussi le ratio d'ombre d'un lieu. En version payante, il est possible d'utiliser la réalité augmentée sur son téléphone pour visualiser où sera positionné le soleil. Un outil complet et précis pour planifier toutes vos sorties au soleil.
3. Meteoblue
- Prévisions météo précises
- Cartes interactives et visualisations avancées
- Données météorologiques complètes
Disponible gratuitement sur les systèmes iOS et Android, Meteoblue est une application météo qui fournit des cartes interactives détaillées. Simple à utiliser et dotée d'une interface agréable, elle sera particulièrement utile à tous ceux qui souhaitent éviter la pluie. Il est notamment possible de personnaliser cette application afin de n'afficher que les informations qui vous intéressent.
Mais l'une des fonctionnalités les plus intéressantes de Meteoblue est probablement Where2Go. On peut, en effet, visualiser sur une carte les zones les plus ensoleillées, sur une période de 5 jours et dans différents rayons. Un outil bien utile pour faire le plein de soleil !