Lancé au début des années 2000, ce service américain est connu de tous et pour cause : c'est une véritable référence mondiale en matière d'avis de voyageurs. TripAdvisor dispose, en effet, d'une vaste communauté de plus de 300 millions d'utilisateurs. Mais ce site disponible en version web, iOS et Android va plus loin que la simple recommandation et permet à ses visiteurs de réserver toutes sortes d'activités. Un vrai must !