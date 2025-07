Sixième et dernier conseil technique : sécuriser votre transaction et garder des preuves. Vérifiez que le « https » et le cadenas soient présents dans l'URL avant tout paiement. Pensez aussi à conserver tous les e-mails de confirmation. Et en cas de litige, comme le rappelle le ministère de l'Économie et des Finances, n'hésitez pas à signaler le problème sur la plateforme SignalConso du gouvernement.