Les soldes d'été 2025 promettent leur lot de bonnes affaires, on vous le souhaite, mais aussi de mauvaises surprises dans votre boite e-mail ou par SMS. Pendant que vous traquez la promotion parfaite sur votre smartphone, les cybercriminels fourbissent leurs armes virtuelles les plus sophistiquées. Cette période de shopping effréné devient leur terrain de jeu favori pour multiplier les pièges et escroquer les consommateurs les plus vulnérables. Quelques conseils s'imposent pour ne pas se faire avoir.