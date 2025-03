L'une des règles prioritaires reste d'utiliser des mots de passe robustes et différents pour chaque service, et de les changer au moins une à deux fois par an si possible. Pensez à activer l'authentification à double facteur quand elle est disponible, et restez informé des dernières menaces, en restant connecté(e) sur Clubic par exemple, ou en suivant les notes données par cybermalveillance.gouv.fr ou l'ANSSI.