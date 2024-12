Google a entrainé ses algorithmes maisons et développé une intelligence artificielle intégrée à Gmail, associé à un modèle de langage entrainé pour détecter les mails frauduleux, les tentatives de phishing et les malwares. Le moteur de recherche annonce d'ailleurs que son modèle de langage bloque 20 % de mails supplémentaires, et vérifie 1 000 fois plus de mails identifiés par les utilisateurs que les précédents systèmes intégrés à la messagerie.

Gmail dispose en outre d'un autre modèle d'intelligence artificielle, activé par Google durant le Black Friday, et proposant des résultats prometteurs. Ce dernier peut évaluer les risques et menaces, notamment lorsqu'un mail à risques est signalé par les utilisateurs, et déployer les protections appropriées en moins d'une seconde, de manière totalement automatisée.