Vous vous croyez immunisé contre la fraude bancaire ? Pour Visa, même les initiés peuvent être piégés

D'un point de vue plus personnel et individuel, Visa ajoute que 81 % des personnes interrogées examinent les mauvais détails pour déceler une communication légitime ou malveillante. On portera par exemple davantage d'attention au logo et au nom de l'entreprise, alors que ces éléments font partie des plus faciles à falsifier. « Pour mieux se protéger des fraudeurs, elles auraient intérêt à examiner les détails plus difficiles à falsifier, tels que les numéros de compte ou leurs interactions avec l'entreprise », indique Visa.