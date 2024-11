L'évolution est flagrante selon Forbes, qui relaye l'analyse des chercheurs de Barracuda, là où les précédentes campagnes de sextorsion réclamaient 500 dollars pour faire taire les maîtres chanteurs, les nouvelles attaques exigent désormais 2 000 dollars. Une inflation substantielle assortie d'une mise en scène pensée sur mesure.

Les e-mails frauduleux commencent par citer le nom complet de la victime, son numéro de téléphone et son adresse exacte avant d'afficher une capture d'écran Google Maps de son domicile. Les escrocs font monter la pression avec des phrases suggestives comme « On se voit ici ? » ou « Est-ce le bon endroit pour se rencontrer ? ». Le message sous-jacent est clair comme de l'eau de baptême : soit vous payez, soit nous débarquons chez vous. La pression psychologique, voilà la nouvelle arme de persuasion, massive qui plus est, de ces hackers. Et, bien qu'ils ne mettront jamais leur menace à exécution, puisqu'ils opèrent souvent depuis l'étranger, certaines victimes cèdent et mettent la main au portefeuille.