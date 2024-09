Le problème, c'est que les cybercriminels sont toujours plus rusés et utilisent les instruments les plus modernes à leur disposition pour piéger plus facilement leurs victimes. Google Maps en fait partie. L'application de navigation est géniale, nous le disions, en ce qu'elle permet de parcourir le monde et d'avoir une idée, images à l'appui, de ce à quoi ressemble la ville, le bâtiment ou la rue où l'on doit se rendre.