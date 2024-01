Un malware restaure les cookies pour s'incruster dans votre compte Google, attention à ce que vous téléchargez

Un nouveau rapport détaillé et collaboratif entre BleepingComputer et CloudSEK/Hudson Rock révèle l'activité actuelle d'un malware dont le but est d'exploiter une vulnérabilité liée aux cookies de Google Chrome. L'idée est simple : une fois que le logiciel malveillant infecte votre ordinateur, il s'occupe par la suite de voler et décrypter vos informations de connexion, lesquelles sont stockées dans la base de données locale de Google Chrome. Une fois ces informations récupérées, elles sont ensuite utilisées pour envoyer une requête auprès d'une API de Google, afin de générer des cookies stables permettant d'authentifier votre compte, ce sans votre consentement.

Ainsi, cette méthode permet en somme à un pirate d'accéder à votre compte depuis n'importe quel appareil ou navigateur, que vous ayez modifié votre mot de passe, ou que vous employiez l'authentification à deux facteurs ou non.