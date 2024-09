Aujourd'hui, sur le Web, il faut que tout fonctionne parfaitement et le plus rapidement possible. Alors forcément, quand soudain, un onglet de votre navigateur bloque sur la page d'identification de Google et qu'il est impossible de fermer la fenêtre ou de quitter ce mode, ça énerve. Et l'on a beau écraser la touche ESC ou F11 de son clavier, ou tenter de fermer l'onglet, rien n'y fait. Google veut vos identifiants.

C'est exactement le but recherché par les hackers derrière Amadey. Ce malware, repéré fin août, utilise une technique inédite pour voler vos identifiants. Ces données sont aussitôt aspirées par le malware.