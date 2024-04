Gmail : prenez-garde à ce piratage qui peut même contourner la double authentification

Comme le raconte le magazine Forbes, de plus en plus de témoignages sur Reddit et sur les forums de Google font état de personnes ayant perdu l’accès à leur compte Google malgré l’activation de l’authentification à deux facteurs, justement censés limiter les risques de piratage. Un internaute explique en effet que son compte Google a été piraté et que « le pirate a changé le mot de passe et les paramètres authentification multifacteur » ne permettant donc plus de récupérer l’accès à son compte. Pour ne rien arranger, l’auteur du post explique que son compte YouTube a en plus été détourné pour faire la promotion de malware.