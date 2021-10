Google communique sur les attaques informatiques qui visent les youtubeurs depuis 2019

L'entreprise a indiqué avoir mis en place plusieurs mesures de sécurité afin d'arrêter les tentatives de phishing, comme le Safe Browsing , de nouvelles règles pour les détecter et les bloquer automatiquement, et des mesures de sécurité plus fortes sur les comptes pour prévenir les utilisateurs à chaque action sensible. YouTube aurait également réussi à récupérer automatiquement 99 % des chaînes piratées, utilisées par les hackers pour réaliser des scams promettant des crypto-monnaies en échange d'une contribution initiale.