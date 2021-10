Google va automatiquement activer l’authentification double facteur sur 150 millions de comptes d’ici la fin de l’année

Ces derniers temps, les GAFAM affichent leur volonté de ne plus faire dépendre leurs utilisateurs des mots de passe. En effet, les mots de passe ne font pas partie des méthodes d'identification les plus sécurisées et ces derniers continuent d'être un risque de sécurité. En cause, la simplicité de la majorité d'entre eux, devenant l'un des premiers vecteurs d'attaques pour des acteurs malveillants. En ce sens, Microsoft souhaite éliminer les mots de passe et a mené la danse du « passwordless » dès septembre, en permettant à ses utilisateurs d'activer des moyens de connexion alternatifs, comme l'utilisation d'une application d'authentification.