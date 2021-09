Les services Microsoft embrassent un avenir sans mot de passe

Si Microsoft Hello, une application d'authentification ou une clé de sécurité physique peuvent être effectivement plus sûrs que des mots de passe faibles et réutilisés ailleurs, il est surprenant que Microsoft considère un simple code de validation comme une alternative sécurisée. Des attaques de type social engineering, où un attaquant se fait passer pour sa victime auprès de l'opérateur mobile de celle-ci et réussit à récupérer un accès à son numéro de téléphone, sont régulièrement documentées. Il est donc conseillé d'éviter cette méthode de connexion.