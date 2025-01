Une recherche banale, un clic sur l’un des premiers résultats, et c’est le drame. Dans un article de blog fraichement publié, les équipes de sécurité de Google viennent de confirmer l’émergence et la prolifération d’un nouveau malware baptisé PLAYFULGHOST. Particulièrement insidieuse, la menace se propage par empoisonnement SEO des résultats de recherche sur le web, technique d’infection bien plus discrète, et de fait plus efficace, que les traditionnelles tentatives de phishing. À la clé : enregistrements des frappes au clavier, captures d’écran et exfiltrations de donnés sensibles.