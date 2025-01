Parmi les plus coriaces, XWorm est réputé pour être un outil polyvalent et particulièrement efficace. Actif depuis 2022, il ne se contente pas d’espionner ses victimes en capturant les frappes clavier ou en enregistrant des images via leur webcam. Il cible également des données très convoitées, comme les portefeuilles de cryptomonnaies et les mots de passe. En 2024, XWorm avait déjà fait couler beaucoup d’encre du fait de campagnes de phishing agressives, appuyées par des outils très techniques comme les tunnels Cloudflare.