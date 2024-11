Mais plus qu'une hausse des attaques, c’est une transformation des méthodes qui se dessine. Les malwares évoluent pour échapper aux détections classiques et pour infiltrer plus profondément les systèmes. Des menaces puissantes comme Lumma et AsyncRAT prennent la tête du classement des malwares les plus actifs, alors qu'elles étaient peu présentes au cours des trimestres précédents. Le top 10 comprend aussi des noms bien connus comme Remcos, Agent Tesla, Stealc, et Cobalt Strike – ce dernier ayant pourtant fait l’objet d’une opération de neutralisation par Europol cet été.