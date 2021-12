380 000 ? C'est le nombre de nouveaux fichiers malveillants découverts chaque jour

En ce qui concerne la forme que prennent les malwares, un peu plus de la moitié (54 %) étaient des chevaux de Troie non spécifiques, précise Kaspersky. Et, si divers types de menaces ont vu leur volume de 2021 être inférieur à celui de 2020, les injecteurs ont affiché une hausse de 2,24 % sur un an. Ici, nous parlons de programmes capables d'installer des logiciels malveillants encore plus sophistiqués sur l'appareil de la victime, et ils sont souvent particulièrement redoutables.