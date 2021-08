Covid-19 : avec la propagation du variant Delta, les cybermenaces repartent de plus belle

S'agissant des malwares, Ave Maria, cheval de Troie d'accès à distance écrit en C++, s'est davantage diffusé auprès d'organisations et entreprises énergétiques et industrielles. Il est notamment capable de contrôler la webcam, de voler des mots de passe, d'enregistrer le contenu frappé et d'accéder au bureau à distance. La plupart du temps, les e-mails étaient déguisés en avis de santé liés à la COVID-19 et en mesures préventives émanant des employeurs.