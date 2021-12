Le visage de la cybersécurité en 2022 : Norton nous donne ses premières pistes

Elle aussi, on en parle régulièrement. L'identité numérique, ou le « e-ID », convainc de plus en plus d'utilisateurs, encore plus en cette ère pandémique. Le sujet est aussi propice aux stratagèmes des hackers, qui savent que le besoin de solutions sécurisées pour des informations infalsifiables et confidentielles est de plus en plus important. Plus notre vie sera numérisée, plus les menaces seront multiples.