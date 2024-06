Ne cédez pas à la gourmandise de WarmCookie, ce malware déguisé en offre d'emploi alléchante

On ne change pas une équipe qui gagne, telle doit être la devise de tous les hackers qui cherchent à piéger de nouvelles victimes au quotidien. En effet, la méthode est immuable. Tout commence par une tentative de phishing, reçue par SMS ou sur une messagerie instantanée, vous proposant un emploi en apparence idyllique : salaire mirobolant, horaires ultra-flexibles et travail réalisable depuis la maison.

Une offre bien trop alléchante pour être honnête, comme l'auront deviné les plus perspicaces d'entre nous, et hélas, que d'autres victimes dans le besoin n'auront pas vue venir. Si elles mordent à l'hameçon, elles sont redirigées vers une page de recrutement en trompe-l'œil, le fameux captcha que l'on trouve sur la majorité des sites web. Sauf que derrière ce test se cache en réalité un cheval de Troie nommé WarmCookie, qui profite de cette faille pour s'introduire dans leur ordinateur.



Une fois installé, ce malware prend le contrôle de la machine à l'insu de la victime, qui n'a aucune idée qu'elle est en train de se faire piller. Ce cookie empoisonné peut voler les données personnelles, espionner par la webcam ou même chiffrer les fichiers contre une rançon à l'aide d'un ransomware. Bref, il ouvre la voie à l'enfer numérique. Et parce que rien ne l'arrête, WarmCookie dispose d'un mode furtif qui lui permet de passer outre la plupart des protections conventionnelles. Un redoutable adversaire, qui plus est en pleine expansion, selon les experts. Car si leur méthode d'entrée est usée jusqu'à la corde, les hackers n'ont en effet de cesse de raffiner leurs techniques pour provoquer des dégâts de plus en plus vastes sur leurs victimes.