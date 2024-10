Dans le détail, WarmCookie se cache derrière une fausse page web plus vraie que nature, vous invitant à mettre à jour l’une de ces quatre applications. Naturellement, cliquer sur le bouton d’installation télécharge le malware, et non une version officielle du logiciel que vous pensiez mettre à niveau. Le cheval de Troie est d’ailleurs plutôt malin puisqu’une fois exécuté sur le système, il procède à des vérifications d’environnement pour s’assurer qu’il n’a pas été récupéré sur une VM.