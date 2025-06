Les soldes d'été 2025 démarrent le mercredi 25 juin et s’étendent jusqu’au mardi 22 juillet. Pendant près d’un mois, les enseignes cassent les prix sur tous les rayons. On vous dit tout sur les enseignes participantes, les meilleures périodes pour acheter, les types de remises attendues, et les règles à connaître pour éviter les mauvaises surprises.