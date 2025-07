Idéal pour les utilisateurs de NAS multi-baies ou les pros du stockage massif, ce disque dur WD Red Pro 24 To combine fiabilité, performance et endurance.

Avec ses 7 200 tr/min et ses 512 Mo de cache, il assure une excellente réactivité, même dans les configurations les plus exigeantes. Si vous cherchez une référence robuste pour centraliser vos données, ce modèle figure parmi les plus solides du marché.

À noter que notre rédaction recommande régulièrement les disques de cette gamme dans notre comparatif des meilleurs disques durs internes.