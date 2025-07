Pensé pour les utilisateurs exigeants qui veulent surfer, streamer ou télétravailler en toute liberté, le forfait 160 Go 5G de RED by SFR s’impose comme une formule complète à prix maîtrisé. Avec une enveloppe data conséquente en très haut débit mobile (5G, 4G, 3G), vous pouvez utiliser votre smartphone comme bon vous semble : visionnage de vidéos en HD, appels en visio, partage de connexion… le tout sans craindre une coupure prématurée. Et si vous atteignez les 160 Go, une recharge ponctuelle de 50 Go est disponible à 10 €, histoire de finir le mois sans stress.

Ce forfait inclut aussi les appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine et vers les DOM (hors Mayotte), avec un usage modem inclus. À l’étranger, vous bénéficiez de 31 Go mensuels depuis l’Union Européenne et les DOM, parfait pour rester joignable ou consulter vos applis lors de vos déplacements en Europe. Une option à 5 €/mois permet d’étendre cette zone de roaming à la Suisse, au Canada, aux États-Unis et à Andorre, avec une enveloppe de 40 Go au total.

Ce mercredi marque le dernier jour des soldes d’été, et cette offre RED tombe donc à pic pour changer de forfait sans engagement à moindre coût. Une occasion idéale pour s’équiper durablement d’un forfait 5G complet, sans se laisser piéger par les hausses de prix après quelques mois. Flexibilité, volume de data, tarif fixe et couverture nationale : une formule redoutablement efficace pour ce tarif plancher.